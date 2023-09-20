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20:22, 20 сентября 2023Ценности

Хлои Кардашьян показала вмятину на щеке после удаления меланомы

Кадр: @khloekardashian

Американская телезвезда Хлои Кардашьян показала вмятину на щеке после удаления меланомы. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

39-летняя знаменитость поделилась видео в сторис, в котором продемонстрировала крупным планом последствия операционного вмешательства. Кроме того, она разметила фотографии, сделанные до и после манипуляции. На них видно, что на щеке Кардашьян присутствуют послеоперационные швы.

«Для тех, кто не знает, что у меня был рак кожи на лице. Нам пришлось удалить опухоль с моей щеки и у меня осталась вмятина. Я не жалуюсь, потому что в любом случае предпочла бы иметь вмятину, чем меланому», — подписала предпринимательница пост и отметила, что врачи разрешили скорректировать образовавшийся дефект с помощью косметических инъекций.

В марте Хлои Кардашьян отреагировала на обвинения в чрезмерной пластике лица. «Ты не скучаешь по старому лицу?» — пошутил фанат. «Нет», — ответила телезвезда, которую регулярно критикуют за увлечение пластическими операциями и слишком частые обращения к косметологам.

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    Мария Винар
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