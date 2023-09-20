Мошенник взломал аккаунт россиянки и шантажировал ее откровенными фото

В Черкесске мошенник взломал аккаунт девушки и шантажировал ее интимными фото

Мошенник шантажировал 26-летнюю жительницу Карачаево-Черкесии интимными фото из ее взломанного аккаунта. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, девушка состояла в отношениях на расстоянии с парнем из Сибири. Ее партнер обещал заработать на свадьбу, а затем забрать возлюбленную к себе. Они общались в мессенджере, однако аккаунт взломали. Хакер нашел в чате потерпевшей с парнем откровенные фото и стал шантажировать россиянку.

Он просил у девушки десять тысяч рублей. Однако она не стала общаться с аферистом и обратилась в полицию. Взломщика быстро отыскали. Им оказался житель Черкесска. Выяснилось, что он занимается шантажом уже не первый раз. Теперь фигурант получил условный срок.