69-я параллель
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16:22, 20 сентября 202369-я параллель

Умер спасенный в Красноярском крае белый медведь Диксон

В Московском зоопарке умер спасенный в Красноярском крае белый медведь Диксон

Фото: Роберт Прасценис / РИА Новости

В Московском зоопарке умер спасенный в Красноярском крае с простреленными лапами белый медведь Диксон. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале зоопарка.

Сотрудники зоопарка рассказали, что в последнее время краснокнижный зверь чувствовал себя плохо: у него появилась одышка, пропал аппетит, медведь стал реже выползать из уличного вольера. Ветеринары прописали ему нестероидные противовоспалительные препараты, и на время животному стало лучше, но в одну из ночей у него случился приступ легочно-сердечной недостаточности, и медведь умер, не просыпаясь.

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В зоопарке отметили, что для коллектива смерть медведя стала ударом, но сотрудники рады, что смогли хоть ненадолго продлить животному жизнь.

Наши души греет осознание того, что мы смогли подарить нашему спасенышу еще один год жизни. Мы создали ему комфортные условия, ветеринарный уход, окружили заботой, вкусно кормили и дарили подарки. Он не пропал в той угольной куче. Он жил, окруженный нашей любовью

заявление Московского зоопарка

Краснокнижного белого медведя с огнестрельными ранениями обнаружили возле одного из жилых домов на острове Диксон в Красноярском крае 5 сентября 2022 года. Хищник самостоятельно вышел к людям за помощью. На следующий день раненное животное доставили в Москву для проведения операции и лечения. Из-за ранения медведь, которого решили назвать в честь его родного острова, навсегда потерял способность ходить. У хищника диагностировали перелом позвонка, контузию спинного мозга и миелопатию.

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    Марк Леонов
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