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12:28, 20 сентября 2023Силовые структуры

В ДНР мужчину осудили на девять лет за склонение совершать теракты

В ДНР склонявшего людей вступать в «Правый сектор» мужчину осудили на 9 лет

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Донецкой народной республике суд приговорил к девяти годам лишения свободы Доброслава Манько, склонявшего гражданина к совершению терактов. Об этом «Ленте.ру» сообщил Южный окружной военный суд.

Мужчина признан виновным по части 1.1. статьи 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности») и части 1.1 статьи 282.2 («Организация деятельности экстремистской организации»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, с марта 2019 года по январь 2022 мужчина в Мариуполе в социальной сети уговаривал и убеждал лицо совершать террористические акты. Кроме того, по переписке он склонял других людей принимать участие в украинской организации «Правый сектор» (запрещенная в России экстремистская организация).

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    Екатерина Власова
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