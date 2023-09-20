Драка безбилетного туриста с сотрудниками аэропорта попала на видео

The Manila Times: американский турист напал на сотрудников аэропорта в Маниле

Безбилетный американский турист напал на сотрудников аэропорта в филиппинской Маниле и угодил в полицию. Об этом сообщило издание The Manila Times.

Драка произошла вечером 14 сентября в международном аэропорту имени Ниноя Акино. Известно, что Тайрон Беннет (Tyrone Bennet) не оплатил проезд в такси и попытался скрыться от водителя в терминале. Он ворвался в здание, где сотрудники службы безопасности сразу остановили его и потребовали предъявить проездные документы. Билета у Беннета не оказалось.

Дальнейший ход событий попал на видео. На ролике видно, что американец начал нападать на сотрудников воздушной гавани, которые пытались его успокоить. Беннета пришлось удерживать сразу нескольким мужчинам, пока на место происшествия не прибыли полицейские.

Иностранца арестовали. Уточняется, что правоохранители уже уведомили посольство США о произошедшем.