Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:35, 20 сентября 2023Путешествия

Драка безбилетного туриста с сотрудниками аэропорта попала на видео

The Manila Times: американский турист напал на сотрудников аэропорта в Маниле

Безбилетный американский турист напал на сотрудников аэропорта в филиппинской Маниле и угодил в полицию. Об этом сообщило издание The Manila Times.

Драка произошла вечером 14 сентября в международном аэропорту имени Ниноя Акино. Известно, что Тайрон Беннет (Tyrone Bennet) не оплатил проезд в такси и попытался скрыться от водителя в терминале. Он ворвался в здание, где сотрудники службы безопасности сразу остановили его и потребовали предъявить проездные документы. Билета у Беннета не оказалось.

Дальнейший ход событий попал на видео. На ролике видно, что американец начал нападать на сотрудников воздушной гавани, которые пытались его успокоить. Беннета пришлось удерживать сразу нескольким мужчинам, пока на место происшествия не прибыли полицейские.

Иностранца арестовали. Уточняется, что правоохранители уже уведомили посольство США о произошедшем.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Борисова
    Обсудить
    Последние новости

    В Карабахе погибли российские миротворцы

    Мошенники обманули дочь экс-чиновника Росимущества на 18 миллионов рублей

    В российском поселке протекающую в многоэтажном доме трубу заклеили скотчем

    Лавров заявил о рисках глобального конфликта

    Появился список пострадавших при взрыве в Балашихе

    34-летняя Агата Муцениеце показала фигуру в купальнике

    Мужчина поднялся по популярной среди туристов лестнице над пропастью и разбился

    Путин созвонился с Пашиняном

    Коуч по отношениям назвала основные причины развода после многих лет брака

    Кадыров написал пост о своем здоровье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости