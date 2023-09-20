Российского полковника осудят за хищение танковых двигателей

Полковник из ЮВО предстанет перед судом за хищение танковых двигателей

Завершено расследование уголовного дела полковника Александра Денисова, обвиняемого в хищении танковых двигателей, отправленных на металлолом. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Теперь военная прокуратура должна утвердить обвинительное заключение. Затем офицер предстанет перед судом в Ростове-на-Дону.

Ему вменяется особо крупная растрата. По версии следствия, Денисов совершил преступление на посту начальника автобронетанковой службы управления технического обеспечения Южного военного округа (ЮВО) в 2021-2022 годах. Он, по мнению военных следователей, похитил 21 танковый двигатель, которые планировалось продать в Среднюю Азию в виде металлолома. Ущерб следствие оценило в 27 миллионов рублей.

Хищение комплектующих к военной технике вскрылось после задержания в Астрахани коммерсанта Дмитрия Шведова, который собирался отправить за границу четыре танковых двигателя В-92С2. Он заявил, что получил их от заместителя командира армейского корпуса по вооружению подполковника Сергея Яблокова, который указал на Денисова.

Полковник свою вину не признает. Он утверждает, что его оговорил подчиненный.