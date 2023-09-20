Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:16, 20 сентября 2023Россия

Из Москвы в Германию вылетел медицинский самолет

Flightradar: медицинский Bombardier вылетел из Внуково в аэропорт Ганновера

Фото: Droidfoto / Unsplash

Из Москвы в Германию вылетел медицинский самолет. Об этом в среду, 20 сентября, «Ленте.ру» стало известно из данных портала отслеживания авиаперелетов Flightradar.

Согласно его информации, бизнес-джет Bombardier Learjet 60 с позывным IFA1293, зарегистрированный в Германии, вылетел из столичного Внуково около 13:00 по московскому времени. Некоторое время борт двигался с отключенным транспондером, а затем вошел в воздушное пространство Латвии.

Пунктом прибытия самолета указан аэропорт немецкого Ганновера. Предполагается, что джет преодолеет расстояние над Балтийским морем и совершит посадку в течение ближайшего часа. Известно также, что рано утром в этот же день Learjet 60 прибыл в Москву из Нюрнберга.

Материалы по теме:
«Немецкая мафия гналась за нами, и нас могли убить» Семья немцев переехала в Россию и пугает всех жестокой загнивающей Европой
«Немецкая мафия гналась за нами, и нас могли убить»Семья немцев переехала в Россию и пугает всех жестокой загнивающей Европой
2 марта 2019
«Прожигают жизнь — и им хорошо» Как живут наследники самых богатых людей России
«Прожигают жизнь — и им хорошо»Как живут наследники самых богатых людей России
17 февраля 2021
Для миллионов людей по всему миру отдых за границей стал непозволительной роскошью. Что разрушило мировой туризм?
Для миллионов людей по всему миру отдых за границей стал непозволительной роскошью.Что разрушило мировой туризм?
9 января 2023

Сведения о том, кто может находиться на борту лайнера санитарной авиации, отсутствуют. Как правило, для пролета подобных судов требуется специальное разрешение. Оно выдается в том случае, если рейс выполняется в гуманитарных целях, к примеру, для перевозки больного на лечение.

По данным из открытых источников, среди крупнейших и наиболее известных медицинских учреждений Ганновера — Международный институт неврологии (INI), а также Университетская клиника, где особой оценкой мирового медицинского сообщества отмечено отделение трансплантационной хирургии и иммунологии.

Аналогичный бизнес-джет, следовавший по похожему маршруту, но в обратном направлении, заметили в марте. Тогда Bombardier Challenger 604, используемый для транспортировки больных, вылетел из Франкфурта-на-Майне в Москву, пролетел над Балтийским морем и вошел в российское воздушное пространство через Латвию. После двухчасовой стоянки самолет отправился в Нюрнберг.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Власти США одобрили поставку Украине баллистических ракет ATACMS

    В Европе зафиксировали повышенную токсичность воздуха

    В Европе рассказали о тщательной подготовке к торговой войне с Китаем

    Польша раскритиковала недовольство Украины из-за ограничений импорта зерна

    Экс-солист цирка «дю Солей» раскрыл способ продолжить карьеру бывшим спортсменам

    Московским пенсионерам повысят доплаты

    Стало известно еще об одной жертве «Мистера Сидра»

    Популярный в России стендап-комик женился

    Квартира россиянки покрылась фекалиями и плесенью

    В МИД назвали учения НАТО в 2024 году подготовкой к войне с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости