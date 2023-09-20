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18:46, 20 сентября 2023Путешествия

Туриста избили на глазах полиции на популярном курорте Турции

The New Arab: турок избил туриста из Кувейта в Трабзоне на глазах полиции

Туриста из Кувейта избили в турецком городе Трабзон на глазах правоохранителей. О драке на популярном курорте сообщил портал The New Arab.

Инцидент произошел 16 сентября и попал на видео, которое стало вирусным в арабском сегменте интернета и вызвало возмущение пользователей. На ролике видно, как окруженные толпой мужчины ожесточенно спорят, после чего один бьет другого по лицу. Пострадавший падает на землю без сознания. При этом на кадрах заметен полицейский автомобиль с работающими мигалками.

Как выяснилось позже, между двумя иностранными туристами произошла ссора. Сотрудники полиции подошли к мужчинам, чтобы урегулировать конфликт. В тот момент неназванный гражданин Турции внезапно атаковал одного из иностранцев, потому что решил, что тот оказывает сопротивление полиции. Впоследствии турка задержали.

Пострадавшим оказался 46-летний Мохаммед Аль-Аджми (Mohammed Al-Ajmi) из Кувейта. После драки его доставили в местную больницу и выписали на следующее утро. По данным издания Daily Sabah, турецкие правоохранители извинились перед арабским туристом, а начальник районного отделения полиции Ахмет Эльван (Ahmet Elvan) лично посетил его в отеле и пожелал скорейшего выздоровления.

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    Мария Борисова
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