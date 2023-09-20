Звезда сериала «Универ» купила недостроенный дом за десятки миллионов рублей

Актриса Анна Хилькевич купила под Москвой недостроенный дом за 40 млн рублей

Звезда сериала «Универ», актриса Анна Хилькевич купила под Москвой участок с недостроенным домом за десятки миллионов рублей. О новой недвижимости артистки сообщает Super.

По данным знакомых с Хилькевич источников, речь идет об участке в 20 соток и двухэтажной постройке площадью 324 квадратных метра. Недвижимость актриса взяла в ипотеку за 40 миллионов долларов и оформила полностью на себя.

Учитывая дополнительные затраты на достройку дома и услуги дизайнера, новый особняк обойдется артистке в 60 миллионов рублей, уточнили источники. Собеседники издания добавили, что полностью завершить работы звезда планирует к зиме.

Ранее еще одна звезда сериала «Универ», актриса Наталья Рудова рассказала о страхе перед ремонтом. Она занимается оформлением квартиры своей матери. Рудова опубликовала видео, на котором показала первое изменение в жилье родственницы. В одной из комнат была установлена новая батарея. По словам актрисы, замена сантехники была необходима перед началом отопительного сезона, так как в старой батарее обнаружились дыры.