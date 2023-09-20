Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
17:34, 20 сентября 2023Среда обитания

Звезда сериала «Универ» купила недостроенный дом за десятки миллионов рублей

Актриса Анна Хилькевич купила под Москвой недостроенный дом за 40 млн рублей

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Звезда сериала «Универ», актриса Анна Хилькевич купила под Москвой участок с недостроенным домом за десятки миллионов рублей. О новой недвижимости артистки сообщает Super.

По данным знакомых с Хилькевич источников, речь идет об участке в 20 соток и двухэтажной постройке площадью 324 квадратных метра. Недвижимость актриса взяла в ипотеку за 40 миллионов долларов и оформила полностью на себя.

Учитывая дополнительные затраты на достройку дома и услуги дизайнера, новый особняк обойдется артистке в 60 миллионов рублей, уточнили источники. Собеседники издания добавили, что полностью завершить работы звезда планирует к зиме.

Ранее еще одна звезда сериала «Универ», актриса Наталья Рудова рассказала о страхе перед ремонтом. Она занимается оформлением квартиры своей матери. Рудова опубликовала видео, на котором показала первое изменение в жилье родственницы. В одной из комнат была установлена новая батарея. По словам актрисы, замена сантехники была необходима перед началом отопительного сезона, так как в старой батарее обнаружились дыры.

Что думаешь? Оцени!
    Нина Ташевская
    Обсудить
    Последние новости

    В России начали готовить ужесточение валютного контроля

    Линда Евангелиста обвинила бывшего мужа в домашнем насилии

    В Финляндии потребовали посадить экс-главу разведки и лишить его звания

    Перечислены самые высокооплачиваемые вакансии для выпускников вузов

    Азербайджан счел ненужным заседание СБ ООН по Карабаху

    В Баку назвали заявления Еревана об этнических чистках неприемлемыми

    Apple раскритиковали из-за ремонтопригодности iPhone

    Один китайский автомобиль обошел Lada Granta

    Песков высказался о переговорах по Украине с использованием слова «никогда»

    Российские силовики на вертолетах прилетели к захваченной ЧОПом компании

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости