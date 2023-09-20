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13:56, 20 сентября 2023Силовые структуры

Росгвардия изъяла взрыватель на месте детонации артиллерийского снаряда

В Ленобласти росгвардейцы изъяли взрыватель на месте, где сдетонировал снаряд

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

В Ленинградской области росгврадейцы осмотрели место, где накануне произошел взрыв и пострадал 36-летний мужчина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Росгвардии.

По данным ведомства, специалисты взрывотехники ОМОН «Бастион» приехали к деревне Елизаветинка Всеволожского района. Они установили, что там сдетонировал артиллерийский снаряд (RYG) финского производства образца 1918 года. Росгвардейцы изъяли универсальный взрыватель мгновенного действия для данного боеприпаса.

Утром 19 сентября в лесу произошел взрыв, уточняет Известия. Там отдыхала компания: они еще 17 сентября приехали в лес, разбили палатку и грелись у костра. Во вторник они также сели на лавочки и развели огонь для обогрела. Однако произошел хлопок. Один из мужчин, который находился ближе всего к очагу получил ранение скулы и ноги в коленном суставе. Его госпитализировали.

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    Екатерина Власова
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