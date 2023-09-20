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10:58, 20 сентября 2023Силовые структуры

Трое россиян получили сроки за изготовление 44 килограммов наркотиков

В Красноярске осудили трех мужчин, изготовивших наркотики на 200 млн рублей

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Красноярске суд вынес приговор трем участникам преступной группы за незаконный оборот более 44 килограммов наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Красноярского края.

Они признаны виновными по части 5 статьи 228.1 («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») и части 2 статьи 228.3 («Незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ») УК РФ. Организатор получил 16 лет колонии, а его сообщники — 15,5 года. Все они будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, летом 2022 года 36-летнему россиянину предложили в месенджере изготавливать метилэфедрон. Он взял в помощники двух товарищей и арендовал гараж на улице Лесопильщиков. Интернет-незнакомец объяснил, какие материалы для оборудования и химические вещества надо купить. Известно, что за 2,5 месяца они изготовили более 143 тысяч доз на сумму более 200 миллионов рублей.

Однако вскоре их раскрыли, а наркотики и оборудование изъяли.

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    Екатерина Власова
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