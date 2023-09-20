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09:59, 20 сентября 2023Силовые структуры

Владельца взорвавшейся АЗС с 87 пострадавшими приговорили к условному сроку

В Новосибирске суд приговорил владельца взорвавшейся АЗС с 87 пострадавшими

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Октябрьский районный суд Новосибирска приговорил к трем с половиной годам условно учредителя компании «Сибгаз» Романа Гармидера. Об этом сообщает ТАСС.

Фирме Гармидера принадлежит автозаправочная станция (АЗС), при взрыве на которой пострадали 87 человек. Бизнесмена признали виновным по трем статьям, среди которых 171 («Незаконное предпринимательство») и 217 («Нарушение требований промышленной безопасности») УК РФ.

Руководитель заправки Алексей Савлук также получил три с половиной года условно, инженеру АЗС Геннадию Киселю назначено три года условно. При этом обвинение запрашивало для всех троих от трех до четырех лет колонии общего режима.

14 июня 2021 года на АЗС «Еврогаз» в промзоне на Гусинобродском шоссе случилась утечка газа, из-за которой произошел пожар и серия взрывов. Причиной стала незаконная эксплуатация производственного объекта третьего класса опасности и грубое нарушение правил промышленной безопасности, заявила старший помощник прокурора Октябрьского района Жанна Леонова. Пострадавшими по делу признаны 87 человек.

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    Варвара Митина
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