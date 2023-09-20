Российского депутата оштрафовали за незаконную охоту

В Тюмени оштрафовали депутата за незаконную охоту, где ранили людей из ружья

Ялуторовский районный суд Тюменской области оштрафовал депутата городской думы Павла Шалагинова по делу о незаконной охоте. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов области.

Шалагинова обязали выплатить 800 тысяч рублей. Также суд запретил ему заниматься деятельностью, связанной с охотой, на два года.

Установлено, что 1 сентября 2021 года мужчина вместе с двумя товарищами Владимиром Агиенко и Михаилом Захаровым отправились на охоту без соответствующего разрешения. Агиенко заметил в кустах силуэт, похожий на лося, и выстрелил. Однако оказалось, что он перепутал с животным группу людей.

Агиенко осудили ранее на три года и назначили ему также штраф в размере 800 тысяч рублей. Захарова обязали выплатить 500 тысяч рублей.