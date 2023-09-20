Саша Петров впервые снялся в главной роли музыкального клипа

Саша Петров снялся в клипе Ocean Jet

Саша Петров и группа Ocean Jet выпустили клип к большим показам спектакля «Планета Максимус» в Москве и Санкт-Петербурге. Онлайн-премьера состоялась 20 сентября в VK Видео. Видео на песню Ruthless («Беспощадный») — это короткометражный фильм-перевертыш с неожиданной развязкой в ярком солнечном свете.

Новый сюжет Саша Петров придумал за три часа до начала съемок, полностью изменив замысел и выбрав другой трек. Главную роль сыграла молодая актриса Екатерина Чаннова. Видео снимали в июле этого года в родном городе Саши — Переславле-Залесском. Стены его недостроенного дома были исписаны стихами, которые Петров планирует частично сохранить, как маркер этой истории.

«Это село Городище, рядом озеро, церковь. Здесь похоронена моя прабабушка Шура. Здесь маленькой бегала моя мама, а потом и мы с сестрой. В 90-х дом прабабушки продали, поэтому для меня было важным вернуться сюда, восстановить это место. Даже если смысл этого понятен только мне, эта энергия влияет на зрителя. В этом есть свой внутренний подтекст, случайности неслучайны», — рассказывает Саша Петров.

Тема смерти и жизни пронизывает спектакль «Планета Максимус», для которого клип станет фантазийным приквелом. Главный камертон обоих произведений — это любовь, самое хрупкое и мощное чувство во Вселенной. В истории реальных героев Кати и Максима каждый зритель увидит парафраз собственной судьбы.

«Планета Максимус» — второй авторский моноспектакль Саши Петрова, новое сценическое высказывание на языке четырех искусств: театра, музыки, кино и поэзии.

Большие премьеры драматического шоу пройдут 12 октября в Москве, в Crocus City Hall и 16 октября в Санкт-Петербурге, в БКЗ «Октябрьский».

