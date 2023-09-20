Гараж с шестом для стриптиза и качелями выставили на продажу

В Витебске на продажу выставили гараж с шестом для стриптиза и качелями

В белорусском Витебске на продажу выставили гараж, в котором в том числе обустроены шест для стриптиза и качели. Объект появился на сайте местного сервиса объявлений.

Продаваемый гараж расположен на Старобабиновичском тракте. По словам продавца, объект утеплен и «в круг обшит хорошей деревянной вагонкой». На фотографиях можно увидеть, что стены в помещении площадью 18,3 квадратного метра сделаны из дерева. В гараже обустроены дровяной камин, на котором, по словам продавца, можно делать шашлык, бар, боксерская груша, диван, кресло, качели и шест для стриптиза. В помещении также предусмотрена цветная подсветка «для уюта».

«Уютное место как для себя, так и для компаний. Делалось все на совесть и для себя», — отметил нынешний собственник недвижимости. За покупку объекта продавец попросил 12,05 тысячи белорусских рублей, или приблизительно 360 тысяч рублей.

Ранее в сентябре стало известно, что в Москве выставили на продажу квартиру на весь этаж площадью 663,2 квадратного метра.