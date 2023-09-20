Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
19:45, 20 сентября 2023Среда обитания

Гараж с шестом для стриптиза и качелями выставили на продажу

В Витебске на продажу выставили гараж с шестом для стриптиза и качелями

Скриншот: Kufar

В белорусском Витебске на продажу выставили гараж, в котором в том числе обустроены шест для стриптиза и качели. Объект появился на сайте местного сервиса объявлений.

Продаваемый гараж расположен на Старобабиновичском тракте. По словам продавца, объект утеплен и «в круг обшит хорошей деревянной вагонкой». На фотографиях можно увидеть, что стены в помещении площадью 18,3 квадратного метра сделаны из дерева. В гараже обустроены дровяной камин, на котором, по словам продавца, можно делать шашлык, бар, боксерская груша, диван, кресло, качели и шест для стриптиза. В помещении также предусмотрена цветная подсветка «для уюта».

«Уютное место как для себя, так и для компаний. Делалось все на совесть и для себя», — отметил нынешний собственник недвижимости. За покупку объекта продавец попросил 12,05 тысячи белорусских рублей, или приблизительно 360 тысяч рублей.

Ранее в сентябре стало известно, что в Москве выставили на продажу квартиру на весь этаж площадью 663,2 квадратного метра.

Что думаешь? Оцени!
    Полина Кислицына
    Обсудить
    Последние новости

    В Карабахе погибли российские миротворцы

    Мошенники обманули дочь экс-чиновника Росимущества на 18 миллионов рублей

    В российском поселке протекающую в многоэтажном доме трубу заклеили скотчем

    Лавров заявил о рисках глобального конфликта

    Появился список пострадавших при взрыве в Балашихе

    34-летняя Агата Муцениеце показала фигуру в купальнике

    Мужчина поднялся по популярной среди туристов лестнице над пропастью и разбился

    Путин созвонился с Пашиняном

    Коуч по отношениям назвала основные причины развода после многих лет брака

    Кадыров написал пост о своем здоровье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости