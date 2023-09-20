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18:59, 20 сентября 2023Силовые структуры

В российском регионе задержали подозреваемых в торговле краснокнижными птицами

В Омской области задержали родственников за торговлю краснокнижными птицами

Фото: Ульяна Соловьева / РИА Новости

В Омской области задержали двоих родственников, продававших краснокнижных птиц. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 12 сентября в городе Черногорский Республики Хакасия мужчины получили восемь хищных птиц семейства соколиных, вид сапсан. Эти птицы относятся к особо ценному виду и включены в Красную книгу России. Фигуранты перевезли питомцев в специальном тайнике на машине в Омскую область и планировали переправить в Казахстан.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 3 статьи 258.1 («Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации») УК РФ. Родственникам грозит по восемь лет колонии. Сейчас они находятся в СИЗО.

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    Екатерина Власова
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