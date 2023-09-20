Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
12:08, 20 сентября 2023Культура

Умер создатель «Дяди Степы» Герман Мазурин

На 92-м году жизни умер художник и создатель «Дяди Степы» Герман Мазурин

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

На 92-м году жизни умер художник и создатель «Дяди Степы» Герман Мазурин. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, в июле Мазурин упал с высоты собственного роста, когда занимался домашними делами, в результате чего был госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга тяжелой степени. Сообщается, что причиной смерти художника стали полученные в результате инцидента травмы.

Герман Мазурин родился 10 августа 1932 года. Он окончил Пензенское художественное училище, а затем поступил на графический факультет Московского государственного художественного института имени В.И. Сурикова. Художник является автором персонажа Дяди Степы. За свою жизнь Мазурин оформил более 300 книг, среди которых «Каштанка», «Старик Хоттабыч», «Приключения Тома Сойера», «Слон», «Гиперболоид инженера Гарина» и «Аэлита».

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Комментарии отключены
    Последние новости

    Четыре человека погибли при взрыве газа в подмосковной многоэтажке. Под завалами ищут мать с ребенком

    В Кремле ответили на слова Байдена о Путине

    Движение машин по Крымскому мосту перекрыли

    Двое спасателей погибли при повторном обрушении в доме в Балашихе

    Россиянин пытался незаконно ввезти в страну часы за миллионы рублей и попался

    Врач предупредил об опасности обезвоживания и назвал способы его избежать

    Раскрыта стоимость самой дешевой квартиры в новостройках в Новой Москве

    В ДНР мужчину осудили на девять лет за склонение к совершению терактов

    В Кремле назвали беспочвенными обвинения Армении в адрес России

    Азербайджан сообщил о договоренности приостановить операцию в Карабахе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости