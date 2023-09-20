Умер создатель «Дяди Степы» Герман Мазурин

На 92-м году жизни умер художник и создатель «Дяди Степы» Герман Мазурин

На 92-м году жизни умер художник и создатель «Дяди Степы» Герман Мазурин. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, в июле Мазурин упал с высоты собственного роста, когда занимался домашними делами, в результате чего был госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга тяжелой степени. Сообщается, что причиной смерти художника стали полученные в результате инцидента травмы.

Герман Мазурин родился 10 августа 1932 года. Он окончил Пензенское художественное училище, а затем поступил на графический факультет Московского государственного художественного института имени В.И. Сурикова. Художник является автором персонажа Дяди Степы. За свою жизнь Мазурин оформил более 300 книг, среди которых «Каштанка», «Старик Хоттабыч», «Приключения Тома Сойера», «Слон», «Гиперболоид инженера Гарина» и «Аэлита».