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17:31, 20 сентября 2023Моя страна

За тремя чеченскими селами закрепили исторические названия

Правительство закрепило исторические названия за тремя чеченскими селами

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о присвоении наименований «Цеча-Ахки», «Мужгана» и «Дака-Бух» трем селам в Серноводском районе Чеченской Республики. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров.

«Таким образом, названия официально закреплены за указанными географическими объектами», — объяснил он. По словам Кадырова, это знаменательное событие для всего народа. «После 13-летней массовой сталинской высылки чеченцев в Казахстан, Среднюю Азию и в Сибирь названия трех сел юридически закреплены нигде не были и оставались в памяти людей исключительно благодаря их воспоминаниям», — рассказал он.

Кадыров также отметил, что все три села имеют большое значение для чеченского народа, как и весь Галанчожский район. Он также рассказал, что в Мужгане, к примеру, находятся объекты историко-культурного наследия, солнечные могильные склепы, жилые и боевые башни.

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