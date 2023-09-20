Российский заключенный организовал в колонии ставки на спорт и попал под суд

Под Тамбовом осудят заключенного, организовавшего в колонии ставки на спорт

В Тамбовской области суд рассмотрит дело 32-летнего заключенного, организовавшего онлайн-ставки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, фигурант отбывал наказание в колонии. У него был телефон с интернетом. Он установил на смартфон приложение для онлайн-ставок на спорт и незаконно проводил вне игорной зоны азартные игры. Осужденные могли делать ставки на спортивные события, используя виртуальные денежные средства, поступающие с целью обучения игроков. Если заключенный выигрывал, то организатор платил ему свои деньги, а если проигрывал — то родственники проигравшего переводили фигуранту суммы.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 171.2 («Незаконные организация и проведение азартных игр») УК РФ.