Штурм самолета пассажирами после двух переносов рейса попал на видео

Пассажиры Brussels Airlines начали штурмовать самолет после двух переносов рейса

Пассажиры авиакомпании Brussels Airlines после двух переносов рейса начали штурмовать самолет и попали на видео. Ролик опубликован в социальной сети X (бывший Twitter). На него обратило внимание издание The Independent.

Уточняется, что инцидент произошел в аэропорту Киншасы — столицы Демократической Республики Конго. Путешественники должны были вылететь в Бельгию 15 сентября, но их рейс был дважды отложен из-за технических проблем.

На размещенных кадрах видно, как туристы идут через аэродром к самолету со своей ручной кладью. Затем они на повышенных тонах разговаривают с сотрудниками воздушной гавани. Несколько мужчин и женщин кричат ​​на служащих аэропорта и размахивают паспортами, а затем пытаются подняться по ступенькам к самолету. После этого персонал вмешивается и запирает лестницу.

«Пассажиры Brussels Airlines пытаются штурмовать самолет после отмены их рейса из Киншасы второй день подряд с пятницы», — говорится в подписи к видео.