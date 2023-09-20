Перебегающий дорогу тигр в России попал на видео

«Земля леопарда» показала видео с перебегающим дорогу тигром

Тигр, перебегающий дорогу в Хасанском округе Приморского края, попал на видео. Кадры опубликовала дирекция заповедников «Земля леопарда».

Хищника заснял видеорегистратор. «Пассажиры автомобиля, две девушки, неожиданной встрече были очень рады и описали ее коротко, но эмоционально: "Не может быть!"» — говорится в сообщении.

В заповеднике рассказали, что дорога проходит у границ национального парка «Земля леопарда». Благодаря этому вероятность встречи с дикими животными увеличивается. Отмечается, что здесь самая высокая численность амурского тигра среди заповедников и нацпарков.

Также сообщается, что скорость автомобиля была невысокой, а люди не выходили из машины после встречи.