Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
17:44, 20 сентября 2023Моя страна

Перебегающий дорогу тигр в России попал на видео

«Земля леопарда» показала видео с перебегающим дорогу тигром

Тигр, перебегающий дорогу в Хасанском округе Приморского края, попал на видео. Кадры опубликовала дирекция заповедников «Земля леопарда».

Хищника заснял видеорегистратор. «Пассажиры автомобиля, две девушки, неожиданной встрече были очень рады и описали ее коротко, но эмоционально: "Не может быть!"» — говорится в сообщении.

В заповеднике рассказали, что дорога проходит у границ национального парка «Земля леопарда». Благодаря этому вероятность встречи с дикими животными увеличивается. Отмечается, что здесь самая высокая численность амурского тигра среди заповедников и нацпарков.

Также сообщается, что скорость автомобиля была невысокой, а люди не выходили из машины после встречи.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    В России начали готовить ужесточение валютного контроля

    Кадыров объяснил свое пребывание в московской больнице

    Российского полковника осудят за хищение танковых двигателей

    Селена Гомес восхитила фанатов внешностью без макияжа

    Россиянам назвали неочевидную причину проблем с зубами

    В Карабахе погибли российские миротворцы

    Дачников призвали закапывать картофельную кожуру на даче

    В Финляндии потребовали посадить экс-главу разведки и лишить его звания

    Звезда Comedy Woman раскрыла секрет крепкого брака

    Apple раскритиковали из-за ремонтопригодности iPhone

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости