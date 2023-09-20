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17:10, 20 сентября 2023Силовые структуры

Двух российских студентов отправили в СИЗО за «подпольный штаб» Навального

Суд отправил в СИЗО двух студентов ВШЭ из «подпольного штаба» Навального

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО двух студентов Высшей школы экономики Ивана Трофимова и Алину Олехнович, обвиняемых в участии в экстремистской организации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Тем самым суд изменил им меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу.

Молодые люди, по утверждению следствия, состояли в «подпольном штабе» ФБК Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иноагента, признан экстремистской организацией и запрещен в России).

Студенты учились на бакалавриате по программе «Современное искусство» Школы дизайна НИУ ВШЭ.

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    Любовь Ширижик
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