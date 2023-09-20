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12:09, 20 сентября 2023Мир

У берегов Румынии произошел взрыв на гражданском судне

Euronews-Romania: в Черном море произошел взрыв на гражданском судне Seama

Кадр: Adevarul Holding

В Черном море у берегов Румынии произошел взрыв на гражданском судне Seama. Об этом сообщает Euronews-Romania.

По данным телеканала, в результате взрыва пострадали двое моряков из 12 членов экипажа судна, перевозившего цемент под флагом Того. Администрация румынского порта Сулина, в окрестностях которого произошел инцидент, начала расследование. В свою очередь, Минобороны Румынии прорабатывает версию подрыва судна на мине.

Ранее в Черном море у берегов Болгарии обнаружили украинскую мину. Отмечается, что ее уничтожили в соответствии со всеми мерами безопасности.

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    Глеб Бажуткин
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