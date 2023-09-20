Российские силовики на вертолетах прилетели к захваченной ЧОПом компании

Силовики на вертолетах прилетели к захваченной ЧОПом компании под Иркутском

Бойцы ОМОНа и СОБРа прилетели на вертолетах в Киренский район Иркутской области к нефтяной компании «Дулисьма», которую взяли в осаду сотрудники частного охранного предприятия (ЧОП). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, захватчики вырыли ров и готовятся взять предприятие штурмом. На территории компании без электричества, еды и тепла находятся люди. Среди заложников — приставы, которые по решению суда пытаются передать нефтяную компанию временному управляющему.

Также сообщается, что батальон ЧОПа насчитывает около 400 вооруженных бойцов.

Ранее стало известно, что более 20 вооруженных мужчин в камуфляже прилетели на вертолетах и захватили нефтяную компанию. Они представились сотрудниками частного охранного предприятия. Руководивший ими управляющий предприятия изъял документацию компании.

Компания «Дулисьма» была подконтрольна бизнесмену Алексею Хотину, экс-владельцу банка «Югра». В 2022 году также было захвачено его предприятие «Каюм Нефть». Хотина в настоящее время судят за растрату 23 миллиардов рублей топ-менеджментом банка «Югра».