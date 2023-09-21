Российские военные уничтожили «Осой» более 30 дронов-разведчиков ВСУ

Минобороны РФ: более 30 дронов-разведчиков ВСУ уничтожено с помощью ЗРК «Оса»

Российские военнослужащие расчета зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Оса-АКМ» Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили более 30 дронов-разведчиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает РИА Новости.

Согласно информации министерства, ЗРК «Оса» помогает обнаружить и уничтожить малогабаритные беспилотники противника до того, как они приблизятся к российским позициям.

«Одного боекомплекта зенитного ракетного комплекса хватает на шесть целей. После его израсходования расчет снимается с боевого дежурства и уезжает на перезарядку в район боепитания», — добавили в Минобороны. За безупречное несение боевого дежурства по прикрытию с воздуха расчет ЗРК будет представлен к госнаградам.

Ранее российские военные отразили массовую атаку беспилотников ВСУ на Крым, а также Курскую, Белгородскую и Орловскую области. Над полуостровом средства ПВО уничтожили 19 БПЛА.