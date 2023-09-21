Бельгия захотела найти применение самолетам F-16 на Украине

Премьер Бельгии де Кроо поручил Минобороны найти применение F-16 на Украине

Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо поручил Минобороны королевства найти применения старым истребителям F-16 на Украине. Об этом он заявил на Генеральной ассамблее ООН, сообщает Reuters.

«Я попросил Министерство обороны посмотреть, какое применение могут найти наши F-16 в Украине», — сказал политик. Отмечается, что Бельгия сейчас заменяет старые F-16 новыми истребителями F-35. Премьер Бельгии отметил, что они все еще могут быть полезны, например, для подготовки пилотов Вооруженных сил Украины.

Ранее де Кроо отмечал, что Бельгия не сможет отправить Украине самолеты F-16, но хотела бы принять участие в подготовке летчиков в случае поставки истребителей другими странами. Канцелярия премьер-министра назвала причиной невозможности поставки эксплуатацию всех имеющих истребителей данного типа.