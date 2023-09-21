В Лондоне заявили о риске для танков Abrams увязнуть в грязи в Запорожье

Newsweek: обещанные Украине танки Abrams увязнут в грязи в Запорожье

Новые танки Abrams, которые США пообещали поставить Украине и считают залогом победы, скорее всего, обречены на проблемы в Запорожье из-за грязи и слякотной погоды. Об этом заявила специалист по военным исследованиям Королевского колледжа в Лондоне Марина Мирон в интервью Newsweek.

По ее словам, с приходом дождей использовать танки в Запорожье «было бы абсолютно нелогично». Мирон объяснила, что тяжелые машины будут просто застревать в грязи. «Машина поддержки тоже может увязнуть, и это обернется катастрофой», — констатировала эксперт.

В продолжение разговора Мирон сообщила, что командованию Украины придется одновременно использовать в бою три совершенно разные модели западных танков — Abrams, Leopard и Challenger. «И это может стать настоящим логистическим кошмаром», — отметила она. Кроме того, вполне вероятны проблемы с запчастями и инженерами, способными ремонтировать эту бронетехнику.

В сентябре Пентагон призвал партнеров США скорее поставить Украине системы ПВО. По словам главы ведомства Ллойда Остина, союзники должны «тщательнее поискать» в своих арсеналах дополнительные средства для помощи ВСУ в преддверии зимы. Помимо этого, Пентагон также анонсировал скорую доставку танков Abrams в республику. Abrams являются самыми тяжелыми танками, так как весят около 80 тонн.