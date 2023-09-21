В России семь человек пострадали при столкновении грузовиков и микроавтобуса

В Амурской области семь человек пострадали в ДТП с участием микроавтобуса

В Амурской области семь человек пострадали в аварии с участием микроавтобуса. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД России на сайте.

По данным ведомства, к ДТП привели действия водителя микроавтобуса, который выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двумя следовавшими по ней грузовиками.

Шестерых находившихся в салоне пассажиров спасти не удалось. Водителя микроавтобуса доставили в больницу.

Ранее в Хабаровском крае четыре человека не выжили в результате ДТП на трассе А-376 Хабаровск — Лидога — Ванино — Комсомольск-на-Амуре. К этому также привел выезд автомобиля на полосу встречного движения.