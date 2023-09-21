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08:34, 21 сентября 2023Россия

В России семь человек пострадали при столкновении грузовиков и микроавтобуса

В Амурской области семь человек пострадали в ДТП с участием микроавтобуса

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Амурской области семь человек пострадали в аварии с участием микроавтобуса. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД России на сайте.

По данным ведомства, к ДТП привели действия водителя микроавтобуса, который выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двумя следовавшими по ней грузовиками.

Шестерых находившихся в салоне пассажиров спасти не удалось. Водителя микроавтобуса доставили в больницу.

Ранее в Хабаровском крае четыре человека не выжили в результате ДТП на трассе А-376 Хабаровск — Лидога — ВаниноКомсомольск-на-Амуре. К этому также привел выезд автомобиля на полосу встречного движения.

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    Алан Босиков
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