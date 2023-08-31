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06:09, 31 августа 2023Россия

В российском регионе четыре человека погибли в ДТП

В Хабаровском крае четыре человека погибли в ДТП

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Хабаровском крае четыре человека погибли в ДТП. Об этом сообщили в Telegram-канале Госавтоинспекции по региону.

По информации ведомства, авария произошла на 162-м километре автодороги А-376 Хабаровск — Лидога — Ванино — Комсомольск-на-Амуре.

Уточняется, что водитель автомобиля Toyota Prius выехал встречную полосу и столкнулся с Subaru Forester. Четыре человека умерли до приезда скорой медицинской помощи, один пострадал. На месте работают следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции

Ранее в Москве автомобиль выехал на тротуар и сбил двух человек. ДТП произошло на Люблинской улице в районе дома 92 корпус 2. Позднее появилась информация о восстановлении движения.

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    Юлия Мискевич
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