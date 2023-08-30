В Москве автомобиль сбил двух человек на тротуаре

В Москве на Люблинской улице автомобиль сбил двух человек на тротуаре

В Москве автомобиль выехал на тротуар и сбил двух человек. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Там уточнили, что ДТП произошло на Люблинской улице в районе дома 92 корпус 2. На место прибыли сотрудники оперативных служб. Данных о состоянии пострадавших нет.

«Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено, занята одна полоса из трех в сторону области», — пояснили в департаменте.

Позднее появилась информация о восстановлении движения.

Ранее на Волгоградском проспекте в Москве водитель Hyundai Porter вылетел на тротуар и сбил женщину с ребенком. На опубликованном видеоролике видно, как грузовик сталкивается с Hyundai. От удара авто вылетает на тротуар, где в это время находятся пешеходы.