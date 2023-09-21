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12:29, 21 сентября 2023Путешествия

Турист попытался украсть куски мрамора из Акрополя и попался

Proto Thema: румынский турист попытался вынести мрамор из Акрополя и попался

Фото: Milos Bicanski / Getty Images

Румынский турист попытался вынести куски мрамора из Афинского Акрополя и попался полиции. Подробностями истории поделилось греческое издание Proto Thema.

По данным источника, 36-летнего мужчину поймали после обращения другого туриста в полицию. Он рассказал стражам правопорядка, что видел, как предполагаемый злоумышленник положил руки на участок Пропилеи — передних ворот, ведущих в Акрополь, что выглядело подозрительно.

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Когда к туристу обратилась полиция, он заявил, что не знал о том, что брать куски мрамора незаконно. Уточняется, что ему было предъявлено обвинение в краже. Предположительно, румын будет привлечен к ответственности в соответствии с греческим законом, согласно которому все древние культурные объекты принадлежат государству.

Ранее сообщалось, что эротическая сцена с участием двух мужчин на фоне Афинского Акрополя вызвала возмущение общественности в Греции. Анонимные продюсеры фильма заявили, что картина символизирует национализм, культ античности и патриархат.

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    Марина Черняк
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