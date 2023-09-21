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09:43, 21 сентября 2023Мир

Генсек ООН заявил об открытии человечеством врат в ад

Генсек ООН Гутерриш заявил об открытии человечеством врат в ад
Антониу Гутерриш

Антониу Гутерриш. Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что человечество прикладывает недостаточно усилий для решения проблемы резкого изменения климата и тем самым уже «открыло врата в ад». Об этом он сказал во время своего выступления в ООН, передает ABC News.

Он подчеркнул, что в последнее время мир настигла «ужаснейшая» жара, которая влечет за собой такие же последствия, например, большое число пожаров. Однако текущая борьба с глобальным потеплением ничтожна по сравнению с масштабом проблемы, указал Гутерриш.

В случае если ничего не изменится, температура воздуха повысится на 2,8 градуса. Это значит, что население планеты приблизится к нестабильному и опасному миру, поэтому нужны новые меры, добавил он. Генсек ООН также призвал крупнейших производителей ископаемого топлива, которые сильнее всего загрязняют планету, приложить дополнительные усилия по сокращению выбросов. В то же время богатые страны должны поддержать в этом развивающиеся экономики.

Накануне Гутерриш отметил, что к 2030 году будут достигнуты только 15 процентов целей устойчивого развития, включающих в себя борьбу с голодом, нищетой и глобальным потеплением. При этом по многим целям «идет движение в обратном направлении».

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    Мария Грушко
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