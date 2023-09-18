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18:06, 18 сентября 2023Среда обитания

В ООН рассказали о слабых результатах в решении глобальных проблем

Генсек ООН Гутерреш: в мире достигаются только 15% целей устойчивого развития

Фото: Mike Segar / Reuters

Только 15 процентов целей устойчивого развития, включающих в себя борьбу с голодом, нищетой и глобальным потеплением, будут достигнуты к 2030 году. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в ходе Саммита целей устойчивого развития (ЦУР), передает РИА Новости.

Он также отметил, что по многим целям «идет движение в обратном направлении». В ЦУР также входят обеспечение человечества общедоступным образование и недорогостоящей и чистой энергией, сохранение морских и наземных экосистем, а также гендерное и социальное равенство. Цели для человечества в экономической, социальной и экологической сферах представили в 2015 году страны-члены НАТО. Планировалось достигнуть их к концу 2030 года.

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Президент США Джо Байден называл глобальное потепление главной угрозой человечеству. Он считает, что изменение климата более опасно, чем угроза ядерной войны.

Ранее аналитики консалтинговой компании Wood Mackenzie подсчитали, что для достижения нулевого уровня выбросов парниковых газов к 2050 году и предотвращения повышения температуры выше 1,5 градуса Цельсия в этом столетии нужны ежегодные инвестиции в размере 2,7 триллиона долларов. Эксперты в отчете указали, что в настоящее время большинство государств пока не предприняли конкретных шагов на пути к сокращению выбросов к 2030 году, не говоря уже о 2050-м.

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    Мария Черкасова
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