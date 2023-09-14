Названа цена решения глобальной проблемы

WM: достижение нулевых выбросов к 2050 году обойдется миру в $2,7 трлн ежегодно

Для достижения нулевого уровня выбросов парниковых газов к 2050 году и предотвращения повышения температуры выше 1,5 градуса Цельсия в этом столетии потребуются глобальные инвестиции в размере 2,7 триллиона долларов на ежегодной основе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отчет аналитиков консалтинговой компании Wood Mackenzie (WM).

Хотя власти ряда стран мира взяли на себя обязательства по предотвращению катастрофических последствий глобального изменения климата, большинство государств пока так и не предприняли конкретных шагов на пути к сокращению выбросов даже к 2030 году, не говоря уже о 2050-м. Многое будет зависеть от действий, предпринятых мировым сообществом в этом десятилетии, говорится в докладе.

По мнению аналитиков, для декарбонизации энергетического сектора на глобальном уровне необходимы инвестиции в размере 1,9 триллиона долларов в год. Для ограничения мирового потепления 1,5 градусами к 2050 году вложения должны будет увеличиться на 150 процентов, или на 2,7 триллиона долларов в год. При этом три четверти этих инвестиций необходимо перенаправить для модернизации действующих энергетических систем и строительства новой инфраструктуры, работающей на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ).

Ветряные и солнечные электростанции должны стать основным источником энергоснабжения в мире для поддержки электрификации транспорта и производства экологически чистого водорода. В противном случае, согласно прогнозу экспертов Организации Объединенных Наций (ООН), мир может столкнуться с повышением средней температуры на 2,5 градуса к 2050 году.

В конце августа Bloomberg подсчитал, что для достижения нулевого уровня выбросов парниковых газов к 2050 году Индии, являющейся одним из крупнейших в мире загрязнителей воздуха, потребуются инвестиции в размере 12,7 триллиона долларов. При этом для выполнения цели в ближайшие 27 лет стране понадобится ежегодно вкладывать в модернизацию энергетического сектора около 438 миллиардов долларов.