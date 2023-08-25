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19:30, 25 августа 2023Среда обитания

Индии предрекли огромные траты на решение глобальной проблемы

Bloomberg: Индии потребуется 12,7 триллиона долларов для борьбы с выбросами

Фото: Anushree Fadnavis / Reuters

Для достижения нулевого уровня выбросов парниковых газов к 2050 году Индии потребуются инвестиции в размере 12,7 триллиона долларов. Средства пойдут в энергетический сектор, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные подсчеты.

Для достижения целевого показателя через 27 лет Индии понадобятся ежегодные инвестиции в размере 438 миллиардов долларов до истечения установленного срока. Для сравнения, в прошлом году на борьбу с загрязнением атмосферы власти страны потратили в общей сложности 17 миллиардов долларов. Совокупные инвестиции только в расширение мощностей по производству электроэнергии, по оценкам экспертов, должны достичь 2,8 триллиона долларов к 2050 году. Из этой суммы 2,7 триллиона долларов, или более 90 миллиардов в год, потребуется вложить в развитие низкоуглеродной энергетики.

В настоящее время Индия является третьим по величине источником загрязнения атмосферы в мире. До 70 процентов энергии в стране обеспечивает угольная генерация. Использование загрязняющих видов является основой работы большинства ключевых секторов экономики, включая тяжелую промышленность (производство стали, цемента и алюминия).

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Для более активного перехода к «зеленой» энергетике индийским властям потребуется масштабная модернизация действующих электростанций и строительство новых объектов. Страна уже добилась определенного успеха на пути достижения этой цели, введя в прошлом году в эксплуатацию большое количество солнечных батарей, суммарная мощность которых достигла рекордных 16 гигаватт. Однако даже этих темпов пока недостаточно для достижения нулевых выбросов парниковых газов в сжатые сроки, пришли к выводу эксперты.

Ранее CNBC со ссылкой на прогноз аналитиков австралийского банка ANZ сообщил, что к 2030 году спрос на нефть и уголь в Индии значительно вырастет вопреки усилиям властей страны по декарбонизации экономики. Это будет обусловлено растущими потребностями в энергии со стороны промышленного и других ключевых секторов, большую часть которых скорее всего придется удовлетворять за счет ископаемых видов топлива.

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    Анатолий Акулов
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