Спасение мировой экономики увидели в одной стране

ANZ: растущая экономика Индии сможет компенсировать падение спроса в Китае

Замедление экономического роста в Китае негативно скажется на мировом спросе на сырьевом рынке, однако Индия может частично компенсировать этот дефицит и спасти глобальную экономику. Об этом со ссылкой на аналитиков второго по величине австралийского банка ANZ пишет CNBC.

По прогнозам банка, экономический рост Индии будет опережать рост КНР, и к концу десятилетия южноазиатская страна станет третьей по величине экономикой. Это означает, что спрос Индии на сырьевые товары, вероятно, резко увеличится и, по предварительным оценкам, сможет покрыть свыше половины дефицита спроса в Китае, особенно в энергетическом секторе. «Ожидается, что спрос Индии на сырьевые товары будет быстро расти, чему будут способствовать благоприятная демографическая ситуация, урбанизация, расширение производства и экспорта, а также развитие инфраструктуры», — говорится в отчете.

Индия уже обогнала Китай и стала самой густонаселенной страной мира. По данным ANZ, к 2030 году уровень урбанизации в стране вырастет с текущих 35 до 40 процентов, что стимулирует потребности в металлах и энергоносителях, которые необходимы для развития инфраструктуры и производства. Ожидается, что совокупный годовой спрос Индии на основные сырьевые товары, такие как нефть, уголь, газ, медь, алюминий и сталь, вырастет более чем на пять процентов до 2030 года. При этом в Китае за тот же период он замедлится до один-три процента, а ВВП КНР к 2030 году снизится до 3,5 процента.

Наиболее заметным в Индии станет рост спроса на нефть и уголь. «Индия принимает меры по декарбонизации к 2030 году, но эти усилия могут быть сведены на нет быстро растущими потребностями страны в энергии, большую часть которых, возможно, все еще придется удовлетворять за счет ископаемого топлива», — пишут аналитики ANZ.

По оценкам Indian Petroleum Planning and Analysis Cell, потребление нефтепродуктов в 2024 году вырастет почти на пять процентов по сравнению с текущим уровнем. Согласно сценарию ANZ, даже если экономический рост КНР не замедлится, Индия компенсирует 60 процентов снижения спроса Китая на уголь в 2030 году и 66 процентов — на нефть.

Ранее стало известно, что власти Индии обсуждают возможность разработки альтернативы системе обмена межбанковской информацией SWIFT для расчетов с международными партнерами в рупиях. Такое решение Нью-Дели объясняет необходимостью увеличить роль национальной валюты в глобальной финансовой системе.