Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
14:22, 28 июля 2023Экономика

Индия захотела создать аналог SWIFT

Economic Times узнала, что Индия планирует создать аналог SWIFT в рупиях

Фото: Anuwar Hazarika / Reuters

Власти Индии обсуждают возможность разработки альтернативы системе обмена межбанковской информацией SWIFT. При помощи новой системы страна планирует проводить расчеты с международными партнерами в рупиях. Об этом узнала газета The Economic Times.

Решение создать собственный аналог SWIFT Индия объясняет необходимостью увеличить роль национальной валюты в глобальной финансовой системе. «Одно из предложений заключалось в том, чтобы иметь независимую систему обмена сообщениями о финансировании, которую можно было бы использовать со странами, с которыми у нас есть двусторонние торговые соглашения», — поделился представитель одного из местных банков.

Правительство уже сформировало экспертную комиссию по данному вопросу. Представить результаты своей деятельности она должна в августе. Комитет консультируют представители индийского банковского сектора, в частности Государственного банка Индии, Центрального банка, Банка Бароды.

После введения санкций против России международные партнеры страны начали задумываться о переходе в торговых расчетах на национальные валюты. В начале июня 2023 года агентство Bloomberg сообщило, что процесс дедолларизации ускорился. Так, Бразилия и Китай договорились о расчетах в национальных валютах, Индия и Малайзия намерены осуществлять платежи в рупиях, а Китай и Франция будут рассчитываться за поставки газа в юанях.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Грушко
    Обсудить
    Последние новости

    В России объяснили списание долгов Африке

    Названы сроки первого пуска российского «Амура»

    Российский фондовый рынок обновил рекорд с февраля 2022 года

    В офисе Зеленского назвали количество требуемых систем Patriot

    Российский военный отреагировал на интерес Африки к «Панцирю» и «Тору»

    Иностранец изнасиловал 41-летнюю москвичку около магазина и попал под следствие

    Наряд Матвиенко охарактеризовали словами «барбикор прорвался в Совфед»

    Зеленский утвердил перенос празднования Рождества на Украине

    Озвучена необходимая для трансфера Мбаппе в «Реал» сумма

    Назван лучший способ закрыть ипотеку с минимальной переплатой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости