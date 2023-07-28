Индия захотела создать аналог SWIFT

Economic Times узнала, что Индия планирует создать аналог SWIFT в рупиях

Власти Индии обсуждают возможность разработки альтернативы системе обмена межбанковской информацией SWIFT. При помощи новой системы страна планирует проводить расчеты с международными партнерами в рупиях. Об этом узнала газета The Economic Times.

Решение создать собственный аналог SWIFT Индия объясняет необходимостью увеличить роль национальной валюты в глобальной финансовой системе. «Одно из предложений заключалось в том, чтобы иметь независимую систему обмена сообщениями о финансировании, которую можно было бы использовать со странами, с которыми у нас есть двусторонние торговые соглашения», — поделился представитель одного из местных банков.

Правительство уже сформировало экспертную комиссию по данному вопросу. Представить результаты своей деятельности она должна в августе. Комитет консультируют представители индийского банковского сектора, в частности Государственного банка Индии, Центрального банка, Банка Бароды.

После введения санкций против России международные партнеры страны начали задумываться о переходе в торговых расчетах на национальные валюты. В начале июня 2023 года агентство Bloomberg сообщило, что процесс дедолларизации ускорился. Так, Бразилия и Китай договорились о расчетах в национальных валютах, Индия и Малайзия намерены осуществлять платежи в рупиях, а Китай и Франция будут рассчитываться за поставки газа в юанях.