Bloomberg оценил влияние санкций против России на гегемонию доллара

Bloomberg оценил возможность ослабления гегемонии доллара из-за санкций против России

Санкции США против России усилили разговоры об отказе от расчетов в долларах и переходе на национальные валюты, но процесс пока идет медленно, альтернативы американской валюте не видно. Об этом говорится в материале Bloomberg.

Издание признает, что финансовые ограничения со стороны Вашингтона и заморозка российских резервов заставили задуматься многие правительства. В частности, Бразилия и Китай заключили соглашение о расчетах в национальных валютах, Индия и Малайзия договорились о платежах в рупиях, а Китай и Франция подписали сделку о торговле газом в юанях.

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) также заявила о намерении активизировать использование собственных валют в региональной торговле. В свою очередь президент Бразилии Лула да Силва призвал крупнейшие развивающиеся экономики ослабить гегемонию доллара во внешней торговле.

Глава Минфина США Джанет Йеллен ранее соглашалась с тем, что санкции увеличивают риск перехода на другие валюты, однако напомнила, что найти альтернативу доллару будет непросто. Данные Банка международных расчетов указывают, что в долларах проводится 88 процентов всех операций с иностранной валютой.

Опрошенные агентством обозреватели указывают, что стремление ряда стран снизить зависимость от доллара само по себе не породит его альтернативу. У новой валюты должна быть стабильность, ликвидность и безопасность, что смогут скорее обеспечить развитые страны, но они являются союзниками США и не принимают каких-либо мер для отказа от доллара.

Аналитики напоминают, что после санкций США против России доллар упрочил свое положение по отношению к большинству основных валют. Они полагают, что дедолларизация постепенно будет происходить, но процесс растянется на долгие годы.

Ранее сообщалось, что стремление России продавать нефть Индии за рупии привело к проблемам с выводом средств из страны. Индийская валюта копится на счетах местных банков в объеме около миллиарда долларов в месяц, а национальное законодательство не позволяет российским компаниям репатриировать. В результате в начале мая страны приостановили переговоры о переходе в расчетах на национальные валюты, поскольку Москва осознала уровень потерь.