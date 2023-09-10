Байден назвал угрозу человечеству страшнее ядерной войны

Байден: глобальное потепление — самая большая угроза человечеству

Президент США Джо Байден считает глобальное потепление главной угрозой человечеству. Слова главы Белого дома приводит ТАСС.

По мнению американского лидера, изменение климата является более серьезным вызовом, чем угроза ядерной войны. Он назвал климатическую повестку «настоящей проблемой», которой предстоит заниматься ближайшие десятилетия.

Опасения США разделяют все участники G20, отметил Байден. «Поймите, это проблема», - добавил президент США.

Ранее ученые-климатологи нашли прямые подтверждения тому, что территория Антарктиды нагревается в два раза быстрее, чем прогнозировали климатические модели. Специалисты допустили, что полярные зоны могут быть наиболее чувствительны к изменению температуры.