Муцениеце обвинила жену Прилучного в самоутверждении за счет ее детей

Муцениеце заявила, что жена Прилучного самоутверждается за счет двоих ее детей

Российская актриса Агата Муцениеце заявила, что новая супруга артиста Павла Прилучного Зепюр Брутян самоутверждается за счет двоих ее детей. Об этом сообщает StarHit.

Звезда фильма «Честный развод» ответила на комментарий одной из поклонниц, которая обвинила Брутян в пиаре за счет двоих общих детей Прилучного и Муцениеце, 10-летнего Тимофея и 7-летней Мии. «Ну, у каждого свое самоутверждение. Я вот в купальнике танцую. Кто-то моих детей выкладывает и, как мы поняли, хорошо с ними ладит», — написала артистка.

Ранее Муцениеце рассказала о претензиях к Прилучному. По словам актрисы, она сильно нервничала, когда дети проводили отпуск с отцом, так как не всегда могла быть на связи с сыном и дочерью.

Муцениеце была замужем за Прилучным с 2011-го по 2020 год. В браке у пары родились двое детей. В 2020 году актриса обвинила супруга в домашнем насилии и подала на развод.