Муцениеце выразила Прилучному претензии из-за детей

Муцениеце призналась, что нервничает из-за детей во время их отдыха с Прилучным

Российская актриса Агата Муцениеце рассказала о претензиях к своему экс-супругу, артисту Павлу Прилучному. Об этом она сообщила в видеоролике, доступном на ее YouTube-канале.

Летом этого года двое общих детей актеров, 10-летний Тимофей и 7-летняя Мия, улетели с отцом, его новой супругой, актрисой Зепюр Брутян и новорожденным сыном пары Микаэлем на Мальдивы. На побережье океана Прилучный с детьми и женой провели полтора месяца.

По словам Муцениеце, она сильно нервничала в этот период, так как не всегда могла быть на связи с сыном и дочерью.

«Так скучаю по детям… Это какой-то кошмар! Больше не буду отдавать их на полтора месяца. Поняла, что такой график не годится. А самый прикол в том, что… все-таки отец у них — холодец. Они так редко на связи! У них то денег нет на телефоне, то интернет им не подключат, то телефоны забирают и дают планшеты… С ними тяжело выйти на связь, когда отец их забирает», — поделилась артистка.

Она добавила, что бывший муж как-будто нарочно делает так, чтобы актриса переживала: «Надеюсь, что не специально, а стечение обстоятельств. Но мы же знаем, если показалось — значит не показалось».

Муцениеце была замужем за Прилучным с 2011 по 2020 год. В 2013 году у пары родился сын Тимофей, в 2016 году — дочь Мия. В 2020 году актриса обвинила супруга в домашнем насилии и подала на развод.

В начале сентября этого года сообщалось, что Муцениеце подала в суд на Прилучного.