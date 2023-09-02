Муцениеце снова подала в суд на Прилучного

StarHit: Муцениеце через суд потребовала взыскать с Прилучного 51 тысячу рублей

Актриса и телеведущая Агата Муцениеце снова подала в суд на бывшего мужа, актера Павла Прилучного. Об этом сообщает StarHit.

По данным издания, актриса направила в Головинский районный суд Москвы иск с требованием возместить судебные издержки. Актриса попросила взыскать с экс-супруга 51 тысячу рублей.

В апреле Муцениеце через суд выписала Прилучного из своей московской квартиры на Речном вокзале. Утверждалось, что актриса приняла подобное решение, чтобы бывший муж не смог там зарегистрировать ребенка от новой супруги Зепюр Брутян.

Муцениеце была замужем за Прилучным с 2011 по 2020 год. В 2013 году у пары родился сын Тимофей, в 2016 году — дочь Мия. В 2020 году актриса обвинила супруга в домашнем насилии и подала на развод. После этого Муцениеце стала владелицей четырехкомнатной квартиры в Москве, но Прилучный был там зарегистрирован.