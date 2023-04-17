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16:01, 17 апреля 2023Культура

Агата Муцениеце через суд выписала Павла Прилучного из своей квартиры

Актриса Агата Муцениеце через суд выписала Павла Прилучного из своей московской квартиры

Фото: Артем Соболев / Globallookpress.com

Российская актриса Агата Муцениеце через суд выписала своего бывшего мужа, актера Павла Прилучного из своей четырехкомнатной квартиры на Речном вокзале в Москве. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Отмечается, что Муцениеце приняла подобное решение, чтобы экс-супруг не смог зарегистрировать там ребенка от новой жены Зепюр Брутян. Известно, что в настоящее время Прилучный живет с беременной 27-летней возлюбленной в Подмосковье.

С 2011 по 2020 год актер был женат на Муцениеце. В 2020 году актриса обвинила мужа в домашнем насилии, после чего подала на развод. После этого владелицей четырехкомнатной жилплощади стала Муцениеце, но Прилучный не спешил выписываться из квартиры.

Ранее Агата Муцениеце вспомнила, как обманула приемную комиссию ВГИКа. Она рассказала, что при поступлении в учебное заведение ее попросили спеть. «На этот случай у меня был заготовлен хитрый план. Я знала одну малоизвестную песню на грузинском. Ее и спела, рассчитывая, что в приемной комиссии все равно никто не знает ни слов, ни мелодии. А значит, можно не бояться облажаться», — рассказывала Муцениеце.

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Сергей Равин
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