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04:19, 21 сентября 2023Мир

Польский политик охарактеризовал положение страны на мировой арене

Политик Тухольский: из-за позиции по Украине Польша стала всемирным посмешищем

Фото: Bemowo Piskie / Reuters

Польские власти превратили страну в посмешище на глазах всего мира из-за своей позиции по Украине. Положение государства на мировой арене охарактеризовал польский политик Марек Тухольский в соцсети X.

Политик отметил, что президент Украины Владимир Зеленский вышел во время выступления Анджея Дуды на Генассамблее ООН демонстративно и называл Польшу помощниками Путина.

«Мне жаль не вас, а Польшу, которую вы привели к потерям и сделали посмешищем в глазах всего мира», — подчеркнул он.

В среду, 20 сентября, сообщалось, что во время выступления на брифинге после заседания Генассамблеи ООН президент Польши заявил, что Украина напоминает утопающего, тянущего своего спасателя за собой на дно.

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    Юлия Мискевич
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