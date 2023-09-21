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10:31, 21 сентября 2023Среда обитания

Названы самые дорогие по стоимости жилья города в российской Арктике

«Авито»: самым дорогим по стоимости жилья в Арктике стал ЯНАО
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Tania Malréchauffé / Unsplash

Квартира на вторичном рынке в арктической зоне России в среднем обойдется покупателю в 400 тысяч рублей как минимум и в 7 миллионов — как максимум. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные «Авито».

Наиболее дорогие квартиры находятся в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Средняя стоимость в этом регионе выросла на 46 процентов за два года. В топ городов с самым дорогим вторичным жильем вошел Норильск (4,95 миллиона рублей за квартиру), Мурманск (4,5 миллиона), Северодвинск (4,45 миллиона). За квартиру на Чукотке покупателю придется отдать 5,6 миллиона рублей, что на 30 процентов больше, чем в 2021 году.

Самое дешевое жилье в российской Арктике можно найти в Воркуте. В топ-3 эксперты назвали Беломорск —1,6 миллиона рублей за квартиру и поселок городского типа Лоухи — 1,8 миллиона.

За год вторичные квартиры сильнее всего выросли в цене в Челябинске, Кирове и Волгограде. В целом в августе 2023 года готовое жилье, выставленное на продажу на платформе, оказалось на 13 процентов дороже, чем в августе 2022-го.

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    Нина Ташевская
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