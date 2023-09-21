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09:40, 21 сентября 2023Бывший СССР

Армяне Карабаха направились на встречу с представителями Азербайджана

Делегация армян Карабаха отправилась на встречу с представителями Баку в Евлахе

Фото: Siranush Sargsyan / PAN Photo / Reuters

Делегация армян Нагорного Карабаха отправилась на встречу с представителями Азербайджана в Евлахе. Об этом сообщил государственный телеканал AzTV.

«Представители армянской общины Карабаха прибывают в Евлахский район для встречи с азербайджанской стороной. Их сопровождают российские миротворцы», — говорится в публикации.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна по инициативе Еревана. Отмечалось, что Путин приветствовал достигнутую при участии миротворцев РФ договоренность о полном прекращении огня, а также проведении 21 сентября переговоров между представителями Баку и Карабаха.

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    Кристина Есикова
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