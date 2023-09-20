Алиев заявил о «неожиданной политической компетентности» руководства Армении

Алиев: власти Армении продемонстрировали политическую компетентность в Карабахе

Власти Армении продемонстрировали «неожиданную политическую компетентность» в ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил во время обращения к народу, текст которого опубликовала пресс-служба главы республики.

Он подчеркнул, что в Баку ценят это и «рассматривают как важный фактор». «Я думаю, что события, произошедшие вчера и сегодня, также окажут положительное влияние на мирный процесс между Азербайджаном и Арменией», — добавил президент.

В своем обращении Алиев также отметил, что за сутки операции в Карабахе Азербайджан достиг всех поставленных целей. По его словам, в результате республике удалось восстановить свой суверенитет.