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20:42, 20 сентября 2023Бывший СССР

Алиев заявил о «неожиданной политической компетентности» руководства Армении

Алиев: власти Армении продемонстрировали политическую компетентность в Карабахе

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Власти Армении продемонстрировали «неожиданную политическую компетентность» в ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил во время обращения к народу, текст которого опубликовала пресс-служба главы республики.

Он подчеркнул, что в Баку ценят это и «рассматривают как важный фактор». «Я думаю, что события, произошедшие вчера и сегодня, также окажут положительное влияние на мирный процесс между Азербайджаном и Арменией», — добавил президент.

В своем обращении Алиев также отметил, что за сутки операции в Карабахе Азербайджан достиг всех поставленных целей. По его словам, в результате республике удалось восстановить свой суверенитет.

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    Алевтина Запольская
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