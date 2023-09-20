В Азербайджане заявили о достижении всех целей операции в Карабахе

Президент Алиев: Азербайджан достиг всех целей за сутки операции в Карабахе

За сутки операции в Нагорном Карабахе Азербайджан достиг всех поставленных целей. Об этом президент республики Ильхам Алиев заявил в обращении к народу, его слова приводит РИА Новости.

Глава государства отметил, что за время операции Азербайджану удалось восстановить свой суверенитет. «Террористы были ликвидированы, и армянская сторона в очередной раз поняла, что на ее провокации будет дан достойный ответ», — добавил он.

Ранее помощник Алиева по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев оценил готовность мирного договора между Азербайджаном и Арменией. По его словам, проект соответствующего документа согласован на 70 процентов.