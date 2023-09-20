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21:53, 20 сентября 2023Бывший СССР

Миротворцы России выступят посредниками на переговорах по Карабаху

Миротворцы России выступят посредниками на переговорах по Карабаху 21 сентября

Фото: Айк Арутюнян / РИА Новости

Телефонный разговор российского главы Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна состоялся по инициативе армянской стороны. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что политики обсуждали развитие обстановки вокруг Нагорного Карабаха. Путин «приветствовал достигнутую при активном участии российских миротворцев договоренность о полном прекращении боевых действий и проведении 21 сентября переговоров между представителями Баку и Степанакерта».

Уточняется, что миротворцы продолжают выполнять поставленные задачи четко, а также оказывают всестороннюю помощь мирному населению и беженцам, в том числе силами медиков.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев во время обращения к народу заявил, что власти Армении продемонстрировали «неожиданную политическую компетентность» в ситуации в Нагорном Карабахе.

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    Юлия Мискевич
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