В России допустили увеличение выплаты в бюджет от уходящих из страны компаний

В Минфине допустили увеличение добровольной выплаты в бюджет с 10 до 15 %

Власти допускают увеличение добровольной выплаты в бюджет в полтора раза, заявил директор департамента финансовой политики Минфина России Иван Чебесков, его цитирует ТАСС.

За увеличение выплат выступает Минпромторг — в ведомстве намерены формализовать переход к добровольной выплате в бюджет в размере 15 процентов от полной рыночной стоимости. Сейчас взносы от уходящих из России компаний составляют 10 процентов от половины рыночной оценки.

«Это де-факто становится практически эталоном, к которому начинают двигаться в комиссии. Пока формального закрепления этого нет, но, возможно, оно будет», — пояснил Чебесков.

Иностранные компании, продающие активы в России, должны предоставлять покупателям дисконт не менее 50 процентов от его рыночной стоимости. Также они должны перечислить в бюджет так называемый добровольный взнос не ниже 5 процентов от рыночной стоимости активов, если скидка менее 90 процентов, и 10 — если дисконт превышает 90 процентов. К середине августа 2023 года компании из недружественных стран пополнили бюджет России на 54 миллиарда рублей, говорят данные системы «Электронный бюджет».

По словам министра финансов Антона Силуанова, в правительственной комиссии, которая согласовывает сделку по продаже активов иностранных компаний, предлагают поднять планку взноса до 15 процентов. «Отдельные наши коллеги говорят о том, что маловато мы берем: 10 процентов всего от половины стоимости компании. Можно было бы повысить этот размер и направлять эти средства как раз на технологическое развитие», — заявил глава ведомства.